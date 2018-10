Schlosstheater Moers arbeitet mit Schulen zusammen.

Moers In den Filder Benden gibt es Profilklassen „Theater“.

Gymnasium in den Filder Benden und das Schlosstheater Moers haben zum vierten Mal ihre ihre Kooperationsvereinbarung verlängert. Vor elf Jahren wandte sich Simone Teller, Lehrerin des Gymnasiums in den Filder Benden, an das Schlosstheater, um Unterstützung bei der Leitung eines Literaturkurses zu erhalten. Bis dahin gab es Kurse, die Texte geschrieben und analysiert haben, das eigene Theaterspielen hatte keine Bedeutung. Unter der Begleitung von Theaterpädagoge Holger Runge haben sich die Literaturkurse etabliert. Körperarbeit, Improvisation, Schauspiel und die Entwicklung eigener Inszenierungen stehen im Mittelpunkt stehen. Im vergangenen Schuljahr zeigten drei Literaturkurse der Jahrgangsstufe 11 zum Ende des Schuljahres ihre Theaterstücke in der Aula des Gymnasiums. Viele Jugendliche nutzen den Kontakt zum Schlosstheater, um ihre Theatererfahrungen zu vertiefen. Von zehn Spielern des Stücks „Gemeinschaftskunde“ von Mark Ravenhill, dasdas Junge STM Anfang 2019 zeigen wird, sind acht Schüler des Gymnasium in den Filder Benden. Darüber hinaus arbeitet nun ein ehemaliger Schüler des Gymnasiums für das Schlosstheater. „Wir sind froh darüber, dass Valentin Linse, der im Sommer an der Schule sein Abitur gemacht und in einigen Inszenierungen des Jungen STM mitgespielt hat, jetzt bei uns als Regieassistent des Kinderstücks „Elisa und die Schwäne“ aktiv ist. Das ist ein Bereich, in dem wir als Theater von der Zusammenarbeit profitieren“, freut sich Intendant Ulrich Greb. 2017 wurde die Kooperation zwischen Schule und Theater stark erweitert. Die Schule hat für das sechste Schuljahr das Profilfach Theater eingeführt. Unter der Begleitung des Theaterpädagogen Robert Hüttinger und der Lehrerin Christina Schmiedchen entwickelten 22 Schülerinnen das Stück „The Runaways“. Die Spielerinnen entwickeln bereits das nächste Stück, das am Ende des Schuljahres aufgeführt wird. In der Jahrgangsstufe 6 hat unter der Leitung von Svenja Pauly und Robert Hüttinger eine neue Profilklasse erste Theatererfahrungen gesammelt und entwickelt ebenfalls ein Theaterstück.