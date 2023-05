Schlosstheater Moers Abschiedssolo für Roman Mucha

Angeekelt von der Welt, deprimiert und lebensmüde: Ein junger Gymnasiast träumt vom Sterben, doch dann kommt ihm unverhofft eine Beratung beim Arbeitsamt dazwischen und lässt ihn umdenken. Was dabei geschieht, und wie er schließlich als Lehrling in einem heruntergekommenen Lebensmittelgeschäft ins Leben zurückfindet, erlebten am Samstag rund 40 Besucher bei der Premiere des Thomas-Bernhard-Stücks „Der Keller“ mit Schlosstheater-Darsteller Roman Mucha in der kleinen Kapelle an der Rheinberger Straße.