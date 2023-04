Schlossparklauf in Moers Ärzte rufen zu gesunder Bewegung auf

Wie gewohnt fällt der erste Startschuss Ende April – am 29. – beim Schlossparklauf in Moers. An den Start geht dabei in diesem Jahr auch ein Team der Stiftung Bethanien Moers. Dass in Folge vieler Coronaschutzmaßnahmen immer weniger Menschen in Sportgruppen oder Sportvereinen aktiv sind, hat das Laufteam zum Anlass genommen, zu mehr sportlicher und gesunder Betätigung zu motivieren.