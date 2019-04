Lauf-Event in Moers : Siegergefühl auf ganzer Linie

MOERS Am Samstag fiel der Startschuss für den 42. Enni-Schlossparklauf. Erstmals nahm Markus Lorkowski teil. Wir haben den Moerser vom Start an begleitet.

Das Epizentrum des Laufsports lag am Samstag in Moers. Der Enni-Schlossparklauf gilt als der Höhepunkt in der Szene. Start und Ziel befanden sich auf der Sportanlage des ausrichtenden Moerser TV. Volksfeststimmung machte sich schon nach den ersten Starts der 42. Ausgabe auf dem sportlichen Areal breit. Dann, im Abstand von zehn Minuten, starteten zwei Leistungsgruppen den flachen, fünf Kilometer Rundkurs durch den Schlosspark. 810 Läufer erreichten in Zeiten von 16 bis 50 Minuten das Ziel. Unter ihnen Markus Lorkowski mit seiner Frau Nadine.

Von 810 Teilnehmern landete der Moerser auf Platz 321 bei einer respektablen Zeit von 29:35 Min. „Es gibt keinen Superlativ, um dieses Gefühl zu beschreiben“, meinte er dazu. Beherzigt hatte er Tipps von erfahrenen Läufern, sich die Kräfte einzuteilen, nicht zu schnell ins Rennen einzusteigen. Das wöchentliche Training zahlte sich aus. „Ich hatte genügend Luft. Besser als erwartet, und ich hätte noch zwei Kilometer dranhängen können“, so Lorkowski, der wegen eines Asthmaleidens in seiner Jugendzeit keinen Sport gemacht hat. „Mit Asthma war ich entschuldigt“, sagte der 41-Jährige. Irgendwann störte ihn allerdings sein üppiges Körpergewicht. Ran an den Speck lautete deshalb vor anderthalb Jahren die Parole. Nach getaner Arbeit als Pädagoge in Mülheim ging es nicht mehr in die Komfortzone, sondern zunächst zum Walken in die Natur und dann zum leichten Traben rund um das Solimare-Areal. Mit der Ernährungsumstellung, Sport und entsprechender Achtsamkeit purzelten so bei beiden Ehepartnern mehr als 20 Kilo.