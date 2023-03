Lösungsvorschlag für jahrelanges Problem Warum die Stadt Moers das Grillen im Freizeitpark komplett verbieten will

Grillen im Freizeitpark: Die einen lieben es. Viele andere, darunter vor allem Anwohner ärgern sich über Müll, Lärm, Missachtung erlaubter Grillzeiten oder auch Falschparker in den Straßen am Park. Im Jahr 2019 hatte die Stadt im Park zwei Grillareale ausgewiesen, in der Hoffnung, die Lage dadurch besser in den Griff zu kriegen. Doch das ist anscheinend nicht gelungen. Jetzt will die Stadtverwaltung – vorausgesetzt die Politik stimmt zu – ein komplettes Grillverbot erlassen, das noch in diesem Jahr greifen soll.