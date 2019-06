Moers Festival : Der Schlosspark als Labor für experimentelle Musik

Vielfalt lautete das Motto der zweiten Sessions, die diesmal nicht nur die Handschrift des Kurators Rüdiger Eichholtz trugen, sondern auch dessen Namen. Musiker, Künstler und Vereine zeigten einen bunten Mix.

Rüdiger Eichholtz liebt Experimente, weil sie etwas Unvorhersehbares in sich tragen und damit das Leben widerspiegeln, das Unvorhergesehenes in sich trägt. Deshalb nennt er Orte, an denen sich Experimentelles ereignet, gerne Labore, nicht nur in Physik, Chemie oder Biologie, sondern auch in Musik und Kunst, so wie am Sonntag bei den Aktionen auf der und um die Schlossparkbühne. „Das ist ein Labor“, freute sich Eichholtz.