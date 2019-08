Kultur in Moers : Schlossfest nimmt 20er Jahre in den Blick

Am Tag des offenen Denkmals steht das Moerser Schloss im Mittelpunkt. Grafschafter Museum und Schlosstheater haben ein umfangreiches Programm fürs Fest zusammengestellt. Die Veranstalter rechnen mit 5000 Besuchern.

Grafschafter Museum und Schlosstheater nehmen die Moerser am Sonntag, 8. September, mit auf eine Zeitreise in die Goldenen Zwanziger – und zwar ziemlich stilecht. Im Schlossinnenhof wird Grammophon-Musik erklingen. Der „Royal Photo Service“ ist fotografisch mit Originalkamera und Requisiten vor Ort, und Folkwang-Studentin Carina Letzas veranschaulicht im Schloss anhand ihrer Linoldrucke die „Mode in den 20ern“. Zum 14. Mal ist Schlossfest in Moers. Genauso oft haben Grafschafter Museum und Schlosstheater den Tag des offenen Denkmals zum Anlass genommen, sich vor und im Schloss mit einem großen Fest zu präsentieren. In diesem Jahr greifen sie das aktuelle Motto des Denkmaltages „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“ auf und lassen am Schloss „Moderne Zeiten“ anbrechen. Im Fokus steht die aktuelle Sonderausstellung „Wählen & Wühlen. Frauen- und Demokratiebewegung am Niederrhein vor 100 Jahren“. Geplant sind Führungen durch das Schloss, die aktuelle Ausstellung sowie das Landratsamt. „Es wird einen auf unsere Sonderausstellung zugeschnittenen Escape Room geben“, berichtete Museumsleiterin Diana Finkele am Mittwoch.