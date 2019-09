Fest in Moers : „Moderne Zeiten“ am Moerser Schloss

Der „Royal Photo Service“ setzte Besucher mit Originalkamera und Requisiten aus den 20er Jahren in Szene. Foto: Norbert Prümen (nop)

Das 14. Schlossfest am Tag des Denkmals widmete sich den Umbrüchen der Zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts. Das Schlosstheater gab bei dieser Gelegenheit einen Vorgeschmack auf die neue Spielzeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jana Sophie Marquardt

Sie sollen sich umschauen, sagt der Bürgermeister. Also drehen Klaus Kubon und seine Frau Dörte die Köpfe. Das Moerser Ehepaar sitzt auf einer Bierbank auf der Wiese am Pulverhaus. Wie jedes Jahr sind die Kubons zum Schlossfest gekommen und wollten eigentlich nur wissen, was das Ensemble des Schlosstheaters in der kommenden Spielzeit so macht. Doch bevor die Schauspieler die Bühne entern und ihr Programm vorstellen, begrüßt Fleischhauer die Gäste und erklärt ihnen, was bald mit dieser Wiese passieren wird.

Ein neuer Schlossplatz soll entstehen. Ein genaues Bild von dieser Veränderung gewinnt das Ehepaar Kubon nicht. Fleischhauer spricht eben nur von einer Pflasterung. Doch eines sei sicher, meint der Bürgermeister: Dass der große Baum auf der Wiese gefällt worden sei, erfülle nicht nur die Moerser Bürger, sondern auch die Verwaltung mit Wehmut. Und es habe rein gar nichts mit dem Plan zu tun gehabt, einen neuen Schlossplatz zu errichten. „Der Baum war durch einen Sturm stark geschädigt, deshalb musste er gefällt werden“, sagt Fleischhauer.

INFO Premieren am Schlosstheater 19. September 2019: „Die Pest“ von Albert Camus 30. Oktober 2019: „Die Mutter aller Fragen oder 25 rollen, die eine Frau niemals spielen sollte“ 1. Dezember 2019: „Die Reise nach Brasilien“ von Daniil Charms 15. Februar 2020: „Parade 24/7“ 23. April 2020: „Nischen“

„Moderne: Umbrüche in Kunst und Architektur“ – das Motto des Denkmaltages 2019, an dem dieses 14. Moerser Schlossfest gefeiert wird – passe jedenfalls wunderbar zu der Veränderung, die die Grafenstadt gerade durchmache, findet der Bürgermeister. Nicht nur auf einen neuen Schlossplatz könnten sich die Bürger freuen, sondern auch auf ein saniertes Landratsamt mit Dauerausstellungen und wechselnden Angeboten sowie auf ein neues Theaterprogramm. Besonders auf letzteres. Als Patrick Dollas, Matthias Heße, Roman Mucha, Elisa Reining und Frank Wickermann mit Rattenmasken auf die Bühne treten, lächeln Klaus und Dörte Kubon sich kurz an.

Vom Teilen handelt die kommende Spielzeit, von der Frage nach dem, was die Gesellschaft trennt und was sie verbindet. Schließlich kann Teilen auf zwei gegensätzliche Arten gelesen werden: Es kann um Separatismus oder um Nächstenliebe gehen. Alles ist möglich. Die vier Schauspieler halten der Gesellschaft in ihrem kurzen Programm einen Spiegel vor: Alles werde heute geteilt, Autos, Wohnungen, E-Scooter. Und doch sei es eine Zeit des Egoismus: Unten in den Supermarktregalen gibt es die billigsten Angebote, die sogenannte Bückware. „Macht das Rückgrat biegbar, meinen Kopf kostets nicht“, sagt Elisa Reining und ein Raunen geht durchs Publikum.

Die „Niederrhein Brass“ gab ein Konzert vor der Schlosskulisse. Foto: Norbert Prümen (nop)