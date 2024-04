Ritterspiele auf Schloss Lauersfort in Moers 48 Stunden lang leben wie ein Vasall oder Mönch

Ritter hoch zu Ross, bärtige Mönche in filzigen Kutten und edle Frauen mit dekorativen Zopffrisuren – das alles gehört zum Mittelalterspektakel, das am 27. und 28. April auf dem Lauersforter Schlossgelände in Moers-Kapellen stattfand. Bei glücklicherweise wenig regnerischem Wetter lockte das Ereignis an beiden Tagen zahlreiche Besucher an. Bereits zum Start am Samstag um elf Uhr bildeten sich an der Kasse am Eingang die ersten Schlangen. Wenig später stellten sich alle für das Gelingen des Festes zuständigen Akteure ihrem Publikum mit einem sogenannten „Morgengeplänkel“ vor. Das war der Auftakt zu einem an beiden Tagen dargebotenen Programm aus mittelalterlicher Handwerkskunst, Musik, Ritterspielen und Gauklerdarbietungen.