Weihnachtskonzert im Moerser Schloss Momente der Ruhe und Entspannung im Rittersaal

Der Tenor Marcel Oleniecki absolvierte schon in jungem Alter zahlreiche Wettbewerbe und Meisterkurse. Er begann sein Gesangsstudium 2016 an der Hochschule für Musik und Tanz Köln und beendete es 2021. Im Jahr 2020 erhielt er sein erstes Gastengagement am Theater Aachen, woraufhin er im Folgejahr Stipendiat der Theaterinitiative Aachen wurde. Aktuell gastiert Oleniecki an den Theatern in Chemnitz und Aachen.