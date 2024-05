Schlägerei in Moers Mann im Streit mit Messer verletzt

Ein Mann (29) ist bei einem Streit in Moers mit einem Messer an der Hand verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, waren am Mittwoch gegen 19 Uhr mehrere Männer vor einem Ladenlokal aneinandergeraten. Dabei zückte ein Moerser (24) das Messer. Den 29-Jährigen brachte ein Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.