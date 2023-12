Auseinandersetzung in Moers Klopperei mit Knüppel und Cuttermesser

Mit einem Cuttermesser und einem Holzknüppel sollen mehrere Männer in Moers aufeinander losgegangen sein. Der Streit begann am Sonntag gegen 13.15 Uhr zwischen einem 53-jährigen Mann aus Duisburg und einem 67-jährigen Bielefelder in einem Bus der Linie 911 auf der Mühlenstraße. Die beiden Männer stiegen am Bahnhof an der Homberger Straße aus, wo zwei Bekannte des 67-Jährigen hinzustießen. Es kam zu einer Schlägerei. Der 67-Jährige erlitt dabei eine Schnittverletzung an der Hand. Ein Verwandter von ihm, ein 43-jähriger Moerser, erlitt eine Schnittverletzung im Gesicht. Der 53-jährige Duisburger klagte über Schmerzen am Rücken. Ein weiterer Mann flüchtete vor Eintreffen der Polizei.