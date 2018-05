Moers: Scherpenberger feiern das achte Wappenfest

Moers Zum achten Mal feiern die Scherpenberger am 9. und 10. Juni, jeweils ab 11 Uhr das Wappenfest auf der Kaiserwiese an der Homberger Straße (gegenüber Edeka). Der Eintritt frei. Veranstalter sind die Moers Marketing und die Scherpenberg Aktiven.

Am Samstag, 9. Juni, zeigt ein Schmied, wie man mit Hammer und Amboss umgeht. Ebenfalls bis in den Nachmittag hinein ist das Spielmobil des Kreises da. Um 13, 14, 15 und 16 Uhr führt die Freie Rheinische Rotte das Lagerleben und den Schwertkampf in historischen Rüstungen vor. Zwischen 14 und 16 Uhr codieren Polizeibeamte Fahrräder.