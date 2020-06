RP-Bürgermonitor : Scherpenberger bangen um „Central Park“

Moers Anwohner wollen Bebauungsplan für Gartengelände am Bahndamm verhindern. Politisch gewollt ist eine Nachverdichtung der Bebauung aber schon seit Jahren. Ohne die Zustimmung der Grundstückseigentümer sei nichts möglich, betont der Technische Dezernent Thorsten Kamp. Es gehe um einen „ersten Aufschlag“ für die Planung.

Es gibt nicht viele Ecken in Moers, an denen man in der Mittagszeit Stille und Vogelgesang genießen kann. Zu diesen erlesenen Stellen gehört ein Grünzug in Scherpenberg, der, samt eines Fuß- und Radwegs, entlang einer alten Zechenbahn-Trasse zwischen Eichenstraße und Kornstraße verläuft. An den Bahndamm schließen sich große Gärten an; viele gehören Anwohnern der im Osten parallel verlaufenden Cecilienstraße. Nun fürchten Scherpenberger, dass die Tage dieser „grünen Lunge“ gezählt sind. Anlass bietet ein Bebauungsplan, den die Stadtverwaltung am Dienstag, 9. Juni, im Stadtentwicklungsausschuss auf den Weg bringen möchte. Ein Investor wolle an der Kornstraße Mehrfamilienhäuser errichten – von „kleineren Wohnungszuschnitten für Ein- und Zwei-Personenhaushalte“ ist die Rede, „voraussichtlich als öffentlich geförderter Wohnungsbau“. Im Bereich der erwähnten Gärten könnten „jeweils kleine Wohnhöfe entstehen, bei denen Einzelhäuser um einen kleinen Platz herum angeordnet sind“, heißt es in einer Verwaltungsvorlage. Von der Kornstraße solle das Gebiet durch eine Stichstraße (parallel zum Weg auf dem Bahndamm) erschlossen werden. Eventuell sei auch eine weitere Zufahrt von der Eichenstraße im Süden notwendig.