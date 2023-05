Schacht IV. in Moers Neue Fotoausstellung zeigt den Zusammenhalt der Bergleute

Als in den Nachkriegsjahren der Moerser Bergbau unter Arbeitskräftemangel litt, wurden Menschen aus ganz Deutschland an den Niederrhein geholt. Da in den anschließenden Wirtschaftswunderjahren weitere Arbeiter verzweifelt gesucht wurden, schloss die Bundesregierung ein Anwerbeabkommen mit Italien ab. Es kamen die ersten „Gastarbeiter” ins Ruhrgebiet, auch nach Moers. In den 1960er Jahren folgten Spanier, Jugoslawen, Griechen und Türken. In den 1970er Jahren kamen noch Spätaussiedler an den Niederrhein.