Sankt Martin in Moers : Das Gymnasium Adolfinum feiert ein ganz besonderes Martinsfest für seine Fünftklässler

Moers Nicht nur Kinder, Eltern und Lehrer sind zu Gast bei diesem Fest. Warum auch die ehemaligen Grundschul-Lehrer der Kleinen eingeladen sind.

Seit vielen Jahren veranstaltet das Gymnasium Adolfinum einen Begegnungsnachmittag. Zu diesem Termin kommen alle Fünftklässler und ihre Eltern in die Schule zu Kaffee und Kuchen und sportlichen Aktivitäten. Die besonderen Gäste an diesem Tag sind aber ausgerechnet Lehrer: Die Kinder haben vorher Briefe an ihre ehemaligen Lehrerinnen und Lehrer aus der Grundschule geschrieben und auch sie zu diesem Termin eingeladen.

Durch die Corona-Zeit hat diese schöne Tradition zwei Jahre lang nicht stattgefunden. Nun lebt sie wieder auf – und zwar draußen, beim Schein der Laternen. „Die Kinder der Klasse 5 haben nämlich auch häufig keine Martinsumzüge erlebt“, berichtet Thorsten Klag, Schulleiter am Adolfinum. „Und so ermöglichen wir ein besonderes Zusammensein für alle Beteiligten, um den Kontakt der Eltern miteinander zu stärken.“ Die Elternvertreter der fünften Klassen erklärten sich sofort bereit, das besondere Fest zu organisieren und aus ihren Reihen Helfer und Leckereien zu gewinnen. Am kommenden Montag ist es dann so weit. „Wir fangen, wie es sich zu St. Martin gehört, mit Musik unserer Bläsergruppe ‚Wood ‚n‘ Brass‘ an,“ erzählt Musik- und Mathematiklehrer Philipp Niersmans.