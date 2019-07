Tradition in Moers : Sandra Dittner regiert auf dem Holderberg

Die Inthronisation war am Samstag. Sie wird von einem jungen Thron des Bürgerschützenvereins unterstützt.

Am Samstagabend bekam Sandra Dittner vom stellvertretenden Bürgermeister Ibrahim Yetim die Kette umgehängt. Sie ist die erste Königin des Bürgerschützenvereins Holderberg-Bettenkamp 1886, die auf eine Königin, Daniela Tulinski, folgt. Dabei können Frauen „auf dem Holderberg“ schon seit drei Jahrzehnten auf den Vogel schießen, als eine der ersten in der Grafschaft. Die 31 Jahre alte Kauffrau für Bürokommunikation hat sich ihren Mann Manuel Dittner als Prinzgemahl ausgesucht, der selber schon 2009 und 2014 König gewesen war.

„Am Anfang wollte sich ja niemand ernsthaft an den Vogel oder besser gesagt ans Gewehr wagen“, blickte sie beim Schützenfest auf das Vogelschießen zurück. Am Ende hatte sie mit Ursula Klein auf den Rumpf geschossen. Mit dem 258. Schuss hatte sie den Zweikampf für sich entschieden, um die Zweiplatzierte anschließend auf ihren Thron zu holen. Karl-Heinz und Ursula Klein bilden ihr erstes Ministerpaar. Zweites Ministerpaar sind Tim Kox und Franziska Kroll, drittes Hagen Middeldorf und Christina Klein sowie viertes Michael Larem und Lena Schneider. Jannick Schilla komplettiert als Kettenträger den Thron, der zu den jüngsten Thronen in der Vereinsgeschichte zählt. Der neue Thron löst den alten um Königin Daniela Tulinksi und Prinzgemahl Andreas Schirmer-Tulinski ab.

Das Schützenfest begann am Samstag mit einem Fassanstich am Schützenhaus an der Moerser Straße. Dann startete der Umzug durch Holderberg, in den sich auch befreundete Schützenvereine einreihten, zum Beispiel der Schützenverein Moers-Vinn oder der Schützenverein Eintracht Altfeld-Saalhoff aus Kamp-Lintfort. Als die Schützen zum Schützenhaus zurückgekehrt waren, feuerten die Holderberger Freischärler 21 Salutschüsse ab. Danach nahm Ibrahim Yetim die Inthronisation vor, musikalisch begleitet vom Tambour-Corps Holderberg. Er wies in seiner Ansprache auf die Aktivitäten des Schützenvereins hin, die auch außerhalb des Schießsportes liegen würden. „Dazu gehören Osterschießen, Knobelturniere, Rosenmontagspartys, Adventbasare“, führte der Kapellener aus, der nur 400 Meter vom Schützenhaus entfernt wohnt. „Der Schützenverein trägt zum Zusammenhalt im Dorf bei.“