Sackgasse in Moers Enni repariert beschädigten Schmutzwasserkanal

Moers · Bei einer Routineuntersuchung sind Schäden am Schmutzwasserkanal in der Schillerstraße in Eick aufgefallen. Ab dem 19. August wird der Kanal auf einem 120 Meter langen Abschnitt in zwei Bauabschnitten ausgetauscht. Was Anwohnerinnen und Anwohner wissen müssen.

12.08.2024 , 14:30 Uhr

Die Enni hat bei einer Routineuntersuchung mit einer Kamerabefahrung Schäden am Schmutzwasserkanal entdeckt. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Bei einer Routineuntersuchung mit einer Kamerabefahrung hat die Enni in der Schillerstraße in Moers-Eick Schäden am Schmutzwasserkanal entdeckt. Zwischen den Hausnummern 57 und 65 ist es auf einem rund 120 Meter langen Teilstück zu mehreren Rohrbrüchen gekommen, wodurch das Unternehmen den Kanalstrang ab dem 19. August in zwei Bauabschnitten austauschen muss. Da der beschädigte Schmutzwasserkanal dort in rund drei Metern Tiefe und in der Fahrbahnmitte liegt, wird die Straße für die Bauzeit für den Durchgangsverkehr zur Sackgasse. Fußgänger können die Baustelle jederzeit passieren, Anlieger ihre Häuser während der Arbeiten erreichen. Das Baufeld können Anlieger in beiden Fahrtrichtungen über die Lessingsstraße, den Grillparzerweg und die Hebbelstraße umfahren. Wie üblich hat Enni die Arbeiten auch hier mit der Stadt Moers, der Polizei und der Feuerwehr abgestimmt. Läuft alles nach Plan, soll der Kanal bis Ende September saniert sein. Fragen beantwortet Enni unter der Nummer 104600.

(lst)