Rundum-Versorger aus Moers : Was Enni-Chef Krämer für Enni 2022 plant

Moers Rund 44 Millionen Euro für Investitionen haben die Gesellschafter der Enni Stadt & Service und deren Energietochter Enni Energie & Umwelt kurz vor der Jahreswende genehmigt. Wir erklären, wohin das Geld fließen soll.

Die Enni-Unternehmensgruppe ist nach eignen Angaben mit viel Schwung in das neue Jahr gestartet. Trotz anhaltender Pandemie seien die drei Unternehmen auf gutem Kurs und wichtige Infrastrukturleistungen wie Müllabfuhr oder die Energie- und Wasserversorgung liefen auch in Krisenzeiten weiter für hunderttausende Menschen am Niederrhein rund, heißt es. Dabei seien die rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mittlerweile gut in der neuen, erstmals gemeinsamen Heimat – der Unternehmenszentrale am Jostenhof – angekommen. Von dort aus wollten der Vorstandsvorsitzende Stefan Krämer und seine beiden Vorstandskollegen, Lutz Hormes und Kai Gerhard Steinbrich, die gute Entwicklung des Unternehmens fortsetzen, teilt die Enni mit. Neben attraktiven Renditen für Gesellschafter sollen dabei Mehrwerte für möglichst viele Menschen am Niederrhein herauskommen. „Wir möchten hierzu weitere Aufgaben in der Region übernehmen, ohne dabei den Blick auf die Zukunft unserer Energie- und Wassernetze am Niederrhein und der in Moers teilweise marode übernommenen kommunalen Infrastruktur aus den Augen zu verlieren“, sagt Krämer. Investitionsvolumen Rund 44 Millionen Euro für Investitionen haben die Gesellschafter der Enni Stadt & Service und deren Energietochter Enni Energie & Umwelt kurz vor der Jahreswende genehmigt. Der Plan: Neben Energie soll die Enni-Gruppe dem Niederrhein möglichst schnell auch die ganze Bandbreite an kommunalen Dienstleistungen anbieten. „Seit Anfang Januar kehren wir in Xanten die Straßen. Auch hier können wir jetzt beweisen, dass wir mehr als ein Energielieferant und -produzent sind“, freut sich Krämer.



Wirtschaftsplanung Die Wirtschaftsplanung weist allein für 2022 einen Umsatzrekord von rund 315 Millionen Euro aus. Laut Mittelfristplanung der nächsten fünf Jahre dürfen so allein die weitgehend kommunalen Gesellschafter ein Ergebnis von rund 117 Millionen Euro erwarten. „Das gibt unseren Heimatkommunen in schwierigen Zeiten mehr Handlungsspielraum“, sagt Krämer. Der Enni-Chef ist überzeugt, das gesteckte Ziel erreichen zu können. Für die Energietochter deutet er eine neue Beteiligungen an: „Wir stehen vor einem großen Sprung – auch in einen neuen Kreis“, so Krämer.

Regenerative Projekte Auch bei regenerativen Projekten will Enni weiter für Schlagzeilen sorgen. Der neue, rund drei Millionen Euro teure Solarpark in Xanten steht und wird in Kürze ersten Strom produzieren. Zudem will Enni möglichst viele Menschen bei der eigenen Energiewende hin zu Photovoltaikanlagen oder beim Umstieg auf das Elektroauto unterstützen. „Dazu werden wir uns personell verstärken und suchen bereits zwei hier erfahrene Vertriebsingenieure“, sagt der Unternehmenschef.



Energiegeschäft Was bei all den Erfolgsmeldungen bleibt, sind Herausforderungen – auch für die Enni, auch im Energiegeschäft. Dort bereitet vor allem die Explosion der Strom- und Gaspreise Sorgen. „Wir werden unsere treuen Bestandskunden 2022 aber von Preissprüngen abkoppeln“, verspricht Krämer.



Kanäle, Kreislaufwirtschaftshof, Straßenbeleuchtung Auch die Erneuerung der Moerser Infrastruktur bei den Kanälen, der Straßenbeleuchtung oder dem von Vorstand Lutz Hormes verantworteten Friedhofsbereich werde weiter Kraft und viel Geld kosten, heißt es. Zur Umsetzung des Friedhofskonzeptes will Hormes erneut rund zwei Millionen Euro investieren und seine Planungen für ein modernes Bestattungszentrum am Hauptfriedhof in Hülsdonk vorantreiben. Fest steht: Beim Bau des neuen Kreislaufwirtschaftshofes geht es voran. Für die Planung, den Abriss der alten Anlage und ersten Baumaßnahmen plant Enni schon 2022 rund vier Millionen Euro ein. Letztlich wird die Enni-Gruppe 2022 rund 25 Millionen Euro in die Erneuerung und den Ausbau der Ver- und Entsorgungsinfrastruktur stecken. Kai Gerhard Steinbrich investiert mit seinem Team zudem 9,6 Millionen Euro im Bereich der Entwässerung. Dabei werden vier Kilometer der Moerser Kanäle erneuert. In Teilen soll 2022 auch bereits die Sanierung der Innenstadt starten. „Wo wir grabenlos arbeiten können, geht es ab Sommer mit dem sogenannten Inlinerverfahren los“, sagt Steinbrich. In die Straßenbeleuchtung steckt Enni 2022 rund eine Millionen Euro für die Umrüstung auf weitere energiesparende LED-Leuchten. Zudem wird die Stadttochter als Dienstleisterin knapp drei Kilometer des Straßennetzes sanieren. Für die Erneuerung der Strom-, Gas- und Wassernetze plant Enni niederrheinweit 13,6 Millionen Euro ein.



Breitbandausbau Parallel zum Ausbau der Energienetze wird auch das Breitbandangebot weiterwachsen. „Unser Glasfasernetz erweitern wir 2022 für rund 1,5 Millionen Euro um rund 15 Kilometer“, sagt Krämer. Von den geplanten Rekordinvestitionen soll am Ende auch die heimische Wirtschaft profitieren. „Hier kaufen alle Unternehmen der Enni-Gruppe bevorzugt Material und Dienstleistungen wie beispielsweise Tiefbauleistungen in zweistelliger Millionenhöhe ein“, stellt der Enni-Chef klar. „Auch hierdurch wird der Wirtschaftsstandort Niederrhein gestärkt.“