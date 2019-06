Kunstpfad in Moers : Rundreise durch Repelener Ateliers

Jutta Vogelsberger gehört zu den fünf Künstlern, die am Kunstpfad teilnehmen. Die 55 Jahre alte gelernte Keramikerin und Hüttentechnikerin lebt und arbeitet seit 1989 in Repelen. Foto: Norbert Prümen (nop)

MOERS Bereits zum fünften Mal fand an diesem Wochenende in Moers der schon traditionelle „Repelener Kunstpfad“ statt. Jeweils zwei Nachmittage lang präsentierten fünf Künstler ihre Arbeiten in ihrer eigenen häuslichen Umgebung.

Zwei Adressen, fünf Künstler und Künstlerinnen. Bereits zum fünften Mal fand an diesem Wochenende in Moers der schon traditionelle „Repelener Kunstpfad“, eine kleine künstlerische Rundreise durch verschiedene dort ansässige Ateliers statt. Jeweils zwei Nachmittage lang präsentierten die drei Objektkünstler Walter Braß, Anna Soremsky und Jutta Vogelsberger, der Fotograf, Airbrusher und Kalligraf Martin Epding sowie die Malerin Gabi Lusch ihre Arbeiten in ihrer eigenen häuslichen Umgebung und durften sich bei strahlendem Sommerwetter über zahlreiche Besucher freuen. „Wir haben das Ganze analog zum Repelener Barfußpfad „Kunstpfad“ genannt, und auch weil man unsere Ateliers in kurzer Zeit zu Fuß erreichen kann“, erklärte Jutta Vogelsberger.

Die 55 Jahre alte gelernte Keramikerin und Hüttentechnikerin lebt und arbeitet seit 1989 in Repelen. Und so lange stellt sie auch dort schon in ihrem Atelier am Jungbornpark 189 – gleich gegenüber der evangelischen Dorfkirche – ihre originellen, mit bunten Glas- und Spiegelsplittern verzierten Betonskulpturen her.

Info Idee Der Repelener Kunstpfad ist einer von vielen Versuchen, in diesem Fall ein selbst organisierter, Moerser Künstler in der Stadt bekannt zu machen. Kontakt Hier die Kontaktdaten der beteiligten Künstler und Künstlerinnen: Walter Braß und Anna Soremsky, Felkestraße 21. Martin Epling und Gabi Lusch, Am Jungbornpark 204. Jutta Vogelsberger, Am Jungbornpark 189. Alle kunstinteressierten Besucher sind dort auch außerhalb der Repelener Kunstpfad-Aktion herzlich willkommen.

Nur wenige Meter weiter empfingen Martin Epding und Gabi Lusch im Hinterhof des Hauses Am Jungbornpark 204 ihre diesjährigen Kunstpfad-Gäste. Die ausgebildete technische Zeichnerin und der ursprünglich studierte Elektrotechniker betreiben schon seit mehreren Jahren gemeinsam eine kleine Malschule in Moers-Repelen. Dennoch haben beide nach wie vor ihre eigene künstlerische Ausdrucksweise beibehalten. So zeigte Gabi Lusch an diesem Wochenende neben einigen ihrer bisherigen Arbeiten vor allem ihre neueren Landschaftsaquarelle aus der Bretagne.