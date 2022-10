Rund 50.000 Besucher beim Stadtfest : Der schönste ‚Moerser Herbst‘ seit Langem

Moers Moers hat am Sonntag ein besonderes Stadtfest erlebt. Händler machten die Innenstadt mit ihren Ständen attraktiv. Schausteller sorgten mit Karussells für Spaß bei den jüngsten Gästen. Warum sich alle Vorbereitungen gelohnt haben.

Der ‚Moerser Herbst‘ hat alle Erwartungen übertroffen. Das traditionsreiche Stadtfest zog am Sonntag die Massen in die Moerser Innenstadt. Die Fußgängerzone füllte sich zusehends und war am Nachmittag schwarz vor Menschen. Es wurde geshoppt und gebummelt. Kauflaune machte sich breit. Die Geschäfte luden ein, die neuesten Trends zu entdecken. Cafés sorgten für eine kleine Verschnaufpause. Die Innenstadt glich einem gut sortierten Gemischtwarenladen mit Themenschwerpunkten.