Kirche in Moers : Rüdiger Erbe übernimmt Leitungsfunktion im Kirchenkreis

Am 1. September führt Superintendent den Asberger Presbyter Rüdiger Erbe in sein Amt als Mitglied im Kreissynodalvorstand ein. Der 59-Jährige ist vielseitig engagiert.

Die 28 evangelischen Kirchengemeinden von Alpen bis Friemersheim und von Hoerstgen bis Baerl bilden zusammen den Kirchenkreis Moers mit vielfältigen Diensten und Angeboten – von der Erwachsenenbildung bis hin zur gemeinsamen Verwaltung. Sie treffen gemeinsame Entscheidungen in ihrem Parlament, der Synode, die zweimal jährlich tagt. In der Zwischenzeit leiten die Mitglieder des Kreissynodalvorstandes, die von der Synode gewählt sind, den Kirchenkreis. Sie übernehmen aufsichtliche Aufgaben und bereiten Entscheidungen für kommende Synoden vor. Rüdiger Erbe wird mit der neuen Verantwortung viel Arbeit bekommen, die er gerne ehrenamtlich wahrnimmt.„Mir macht es Freude, gemeinsam mit anderen anzupacken und mit zu entwickeln. Zudem bestimmt mein tief verwurzelter Glaube mein Denken und Handeln. Deswegen ist mir die verantwortungsvolle Arbeit in der Kirche wichtig“, erklärt der 59-Jährige. Der in Moers geborene und gelernte Diplom-Informatiker weiß, was auf ihn zukommt. In Asberg, wo er bereits seit mehr als 30 Jahren lebt, bestimmt er seit elf Jahren als Presbyter das Geschick der Kirchengemeinde mit. „Als stellvertretender Presbyteriumsvorsitzender kümmere ich mich mittlerweile um alle Personalthemen in Asberg. Darüber hinaus engagiere ich mich mit unserem Team um die Betreuung der Kindertagesstätte.“ Und losgelöst von der leitenden Funktion unterstützt er mit seiner Frau eine iranische Flüchtlingsfamilie bei deren Integration in Deutschland. Auch den Eine-Welt-Laden führt er mit seiner Gattin. „Wenn Ihnen Nachhaltigkeit und faire Herstellung in der Produktherstellung wichtig ist, dann schauen Sie doch einfach einmal vorbei.“ Anfang des Jahres ermöglichte er gemeinsam mit anderen, dass Ausschnitte aus dem großen Pop-Oratorium Martin-Luther King in der evangelischen Kirche in Asberg zu hören waren.