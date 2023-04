Rückzugsort für Drogenabhängige in Moers Lösung für Parkhaus Kautzstraße in Sicht

Es ist der womöglich einzige wirkliche Schandfleck in der Moerser Innenstadt: Mehr als 50 Jahre ist das Parkhaus an der Kautzstraße jetzt alt. Das Problem ist bekannt: Seit Jahren ist das von außen nicht einsehbare Treppenhaus ein Rückzugsort für Drogenkonsumenten. Anwohner schlagen Alarm und sagen, die Straße sei zum wohn- und lebensraumbeeinträchtigenden Angstraum geworden. Ende 2021 rückte das Thema deshalb wieder auf die politische Tagesordnung. Lösungsvorschläge gab und gibt es genug: vom Komplettabriss, wie ihn zuletzt die Fraktion Liberale Union im Moerser Stadtrat forderte, über die Arbeit mit viel Licht bis hin zu Videoüberwachung. Die meisten Ideen scheiterten am Kosten-Nutzen-Verhältnis: Viel Geld in ein Bauwerk zu investieren, von dem man nicht sicher ist, ob und wie lange man es überhaupt noch haben will, ergab bislang keinen Sinn. Jetzt allerdings steht eine von der Stadt in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie, die sich mit dem Großen und Ganzen, sprich: den städtebaulichen Entwicklungsmöglichkeiten des gesamten Areals rund um den Königlichen Hof, befasst, vor dem Abschluss. „Dabei spielt das Parkhaus natürlich eine Rolle“, sagt Stadtsprecher Thorsten Schröder. Die Machbarkeitsstudie soll Grundlage für eine zügige Entscheidung der Politik sein.