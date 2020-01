Lokalpolitiker aus Moers : Hass im Netz: „Rückzug ist die falsche Reaktion“

Moers Beleidigungen und Bedrohungen im Netz kommen immer häufiger vor. Auch Politiker aus Moers haben damit bereits Erfahrungen gemacht.

Ibrahim Yetim, SPD-Landtagsabgeordneter, stellvertretender Bürgermeister und Sohn türkischer Zuwanderer aus Moers, kennt das Gefühl, „nach Hause zu fahren und sich zu fragen, ob dort alles in Ordnung ist“ – wie damals nach einer Rede im Landtag zum NSU. Yetim weiß auch, was es heißt, im Netz angefeindet und bedroht zu werden. „Im Sommer vergangenen Jahres gab es eine Situation, in der ich kurz darüber nachgedacht habe, Anzeige zu erstatten und den Staatsschutz einzuschalten“, erzählt er. Hintergrund war eine öffentlich geäußerte Kritik am türkischen Präsidenten Erdoğan. Am Ende, sagt Yetim, habe er dann doch nichts unternommen. „Das ist gerade für Menschen, die sich kommunalpolitisch, also ehrenamtlich, engagieren, eine schwierige Entscheidung. Rückzug ist definitiv die falsche Reaktion, aber ich denke schon darüber nach, was das alles über die Jahre mit meiner Haltung macht.“