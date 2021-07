Spendenaufruf von Rheinischer Post und Volksbank Niederrhein : 10.000 Euro für Lebenshilfe in Ahrweiler

Niederrhein Zwölf Bewohner eines Lebenshilfe-Wohnheims sind im Hochwasser ums Leben gekommen. Von rund 40.000 Euro Spenden, die bis Dienstag über einen gemeinsamen Spendenaufruf von Rheinischer Post und Volksbank Niederrhein kamen, geht ein Teil dorthin.

Bis Dienstag Mittag sind bereits rund 40.000 Euro an Spenden eingegangen. Daraus sollen die ersten 10.000 Euro noch im Laufe des Dienstag als Spende an die Lebenshilfe in Ahrweiler weitergeleitet werden. Die dortige Tragödie ist auch für Lohmann kaum in Worte zu fassen. Zwölf geistig und körperlich behinderte Bewohnerinnen und Bewohner des dortigen Wohnheims, die im Erdgeschoss ihre Zimmer hatten, wurden von den dramatisch schnell ansteigenden Fluten der Ahr im Schlaf überrascht und konnten nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Alle zwölf wurden Opfer der Wassermassen und sind verstorben. Die Bewohnerinnen und Bewohner in der oberen Etage waren über Stunden eingeschlossen. Die Feuerwehr hatte die Eingeschlossenen zwischenzeitlich über Boote versorgt, bevor diese dann in Sicherheit gebracht werden konnten.