RP-Serie Ausbildung im Handwerk: Im elterlichen Betrieb

MOERS Pascal Fackert (19) lässt sich im Familienunternehmen als Metallbauer ausbilden, sein Bruder Tobias Fackert (22) fing bei einem anderen Unternehmen als Kaufmann an – ohne Druck.

„Mein Bruder Matthias hat Medizin studiert und ist als Arzt glücklich geworden“, erzählt Andreas Fackert. „Ich habe in der Familie angefangen und bin als Mechanikermeister glücklich geworden.“ Der 46-Jährige gehört der dritten Generation an, die heute das Unternehmen mit 60 Mitarbeitern führt, das von den Familienmitgliedern gerne als „Familie“ bezeichnet wird. Sein Vater war Hans Fackert, der nach dessen Brüdern Horst und Helmut Fackert in die Fritz GmbH & Co. KG einstieg. Die erste Generation war Fritz Fackert, der das Unternehmen 1945 in Duisburg gründete, das seit 2008 an der Heinrich-Hertz-Straße im Moerser Gewerbepark Genend liegt.