Adventskalender-Aktion in Moers und Kamp-Lintfort Rotarier verlosen bis Heiligabend mehr als 200 Gewinne

Wer an den vergangenen Novembersamstagen seine Einkäufe in der Moerser Innenstadt erledigt hat, konnte gleichzeitig etwas Gutes tun und sich zudem die Chance auf viele attraktive Gewinne sichern. Die Mitglieder der Rotary-Clubs Moers und Kamp-Lintfort/Grafschaft Moers verkauften auf dem Altmarkt ihren Adventskalender, der in diesem Jahr den spanischen Vallan in Rheinberg zeigt.