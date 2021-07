Auf der Rosendahlstraße in Moers : 17-Jährige von zwei Männern in weißem BMW belästigt

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Die junge Frau war mit ihrem Hund in Richtung Hülskensweg unterwegs, als ihr der Wagen entgegenkam. Einer der Insassen sprach das Mädchen anzüglich an, der Beifahrer packte es am Oberarm.

Von Julia Hagenacker

Eine 17 Jahre alte Moerserin ist am Mittwochabend beim abendlichen Gassigehen mit ihrem Hund von zwei unbekannten Männern in einem weißen BMW belästigt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die junge Frau gegen 19 Uhr mit ihrem Australien Staffordshire-Labradormix auf der Rosendahlstraße in Richtung Hülskensweg unterwegs, als ihr das Auto entgegenkam.

Im Fahrzeug saßen zwei unbekannte Männer. Einer von ihnen sprach das Mädchen anzüglich an, woraufhin die 17-Jährige jedoch nicht reagierte.

Da es ihr unangenehm war, entschloss sie sich, den Hülskensweg zurück zu laufen. Dabei bemerkte sie, dass der BMW an einem Feldweg wendete und zu ihr zurück fuhr. Kurz vor ihr hielt der Wagen und der Beifahrer packte die Jugendliche am Oberarm. Da ihr Hund daraufhin aggressiv wurde und am Fahrzeug hoch sprang, ließ der Mann von ihr ab und der Wagen fuhr weiter in Richtung Hülskensweg.

Bei dem weißen BMW soll es sich um ein flaches Auto gehandelt haben, vielleicht eine Art Kleinwagen. Markant an dem Fahrzeug: Es war sehr laut, eventuell wurde an der Auspuffanlage etwas verändert. Da der Hund am Auto hoch sprang, müssten an der Beifahrerseite Kratzer vorhanden sein. Zudem war der Innenraum relativ dunkel.

Die Kripo bittet Spaziergänger, die diesen BMW auf dem Hülskensweg oder der Rosendahlstraße sehen, sich zu melden. Die Ermittler fragen auch, ob vor oder nach dem Vorfall im Raum Kapellen oder Niep beziehungsweise Luit ein solches Fahrzeug mit einem lauten Motorengeräusch oder einer lauten Auspuffanlage aufgefallen ist.

Beschreibung des Beifahrers: Mitte 20, dunkle Gesichtsfarbe, dunkle Locken, an den Seiten kurz rasiert (circa 3 bis 5 Millimeter), muskulöses Aussehen, auffällig viele dunkle Haare an den Armen. Er trug ein weißes T-Shirt.

Der Fahrer hatte einen etwas helleren Teint. Mehr konnte das Mädchen von ihm nicht erkennen.