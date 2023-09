Moers beim „Rollatortag NRW“ dabei Trainingstag für Senioren mit Rollatoren

Moers · Am 20. September nimmt Moers erstmals am "Rollatortag NRW" teil. Auf dem Edekaplatz in Utfort wird von 10 bis 16 Uhr ein Programm geboten, das unter anderem ein Rollator-Bustraining, einen Parcours und einen Sicherheitscheck für Hilfsmittel beinhaltet. An welchen Stellen es im Alltag besondere Unfallrisiken gibt.

10.09.2023, 14:30 Uhr

Bei einem Training wird der richtige Umgang mit einem Rollator beim Einstieg in einen Bus geübt. Gerade hier lauern oftmals Gefahren. Foto: dpa/Uli Deck

Moers ist am Mittwoch, 20. September, erstmals beim „Rollatortag NRW“ dabei. Von 10 bis 16 Uhr gibt es auf dem Edekaplatz in Utfort unter anderem ein Rollator-Bustraining mit der Niag, einen speziellen Parcours, einen Hilfsmittel-Sicherheitscheck und Informationen zum Älterwerden in Moers. „Wir wollen helfen, dass Seniorinnen und Senioren im Alltag sicherer mit Rollatoren, Rollstühlen, E-Scootern oder anderen Hilfsmitteln umgehen können. Gesundes Gehen, Bremsen, Kurven fahren, Bordsteine und Schrägen überwinden, sicheres Hinsetzen und wieder Aufstehen können die Besucherinnen und Besucher üben“, erläuterte Pia Kegel von der Leitstelle Älterwerden der Stadt Moers. „Ganz besonders wichtig ist der Umgang mit den Hilfsmitteln im Bus. Hier kommt es immer wieder zu Stürzen, beispielsweise durch die Nutzung des Rollators als Sitzgelegenheit während der Fahrt“, sagte ihre Kollegin Valerie Carré. Unterstützt wird die Veranstaltung von der Kreispolizei Wesel, der Niag, dem Sanitätshaus Sanaflair und Edeka Gerdes.

(pogo)