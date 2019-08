Kabarett in Moers : Alt-Berlin im Augusta-Treff

Moers Rolf Raatz, Ex-Bankdirektor mit künstlerischer Ader, begeisterte im neuen Caritas-Café an der Augustastraße mit Liedern, Satiren und Anekdoten.

Einen vergnüglichen Bummel durch das alte Berlin haben Besucherinnen des neuen Caritas-Cafés an der Augustastraße 9a erlebt. Rund 40 Minuten lang präsentierte der ehemalige Bankdirektor und UFA-Kinderdarsteller Rolf Raatz heitere Texte, Satiren, Anekdoten und kleine Gesangsstücke von Joachim Ringelnatz, Otto Reutter, Günter Neumann und anderen Berliner Kabarettgrößen der 20er Jahre. Es war bereits sein zweiter Auftritt in dem am 6. Mai eröffneten „Augusta-Treff“ des Caritas Verbandes Moers-Xanten. „Der erste war so gut besucht, dass wir Herrn Raatz um eine zweite Auflage gebeten haben“, erklärte Treff-Leiterin Birgitt Schulte-Kellingshaus.