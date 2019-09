Musik in Moers : Ein brasilianisches Quintett setzt die Samba neu zusammen

Die Band „Satanique Samba Trio“, die am Freitag das Publikum in der Röhre begeisterte, dekonstruiert die Samba. Foto: Norbert Prümen (nop)

Moers Das Moers Festival geht wieder in die Clubs: In der Kulturkneipe „Die Röhre“ gastierte die brasilianische Band „Satanique Samba Trio“. Das Publikum tanzt mit.

Nach dem Moers Festival im Frühjahr gab es am Freitag einen kleinen Nachschlag für die Musikfans. In der Moerser Szenekneipe „Die Röhre“ gab die brasilianische Band Satanique Samba Trio ein Konzert. „Moers Festival at the Clubs“ heißt die Reihe. Obwohl als das Wort Trio im Bandnamen steckt, spielten sogar um fünf oder manchmal sechs Musiker. Der Keller der Gaststätte wurde als Bühne umfunktioniert, und bunte Lichter sorgten für eine angenehme Stimmung. Die Zuhörer drifteten in eine unbekannte brasilianische Welt ab.