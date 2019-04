Festival in Moers : Rockabilly Moersquake bringt das Bollwerk 107 zum Beben

Crazy Caven’n’the Rhythm Rockers treten am Freitag, 12. April, auf und rocken die Halle im Bollwerk 107. Foto: Veranstalter

Moers Im Sommer des Jahres 2011 kam es zu einer dieser Begegnungen, die die Moerser Kulturlandschaft prägen sollten: Drei Moerser Rock’n’Roller namens Dirk, Arno und Bernie, die seit ihren Schulzeiten die Rockabilly-Kultur lebten und jedes Jahr viele hundert Kilometer zu Konzerten und Festivals tingelten, nahmen Kontakt zum damaligen Bollwerk-Booker auf.

Sie wollten die Szenegrößen in ihre Heimatstadt holen, statt ihnen immer nachzureisen. So rannten sie im Bollwerk sprichwörtlich offene Türen ein.

Sieben Jahre sind seitdem vergangen und längst steht das Rockabilly Moersquake fest im Kalender der Szene. Für die aktuelle Ausgabe, die am 12. und 13. April im Bollwerk 107 über die Bühnen geht, stehen dabei große Neuerungen ins Haus. Die Organisatoren erinnern sich gerne an die Anfangszeit. Bei unzähligen Treffen und Besprechungen sei geplant und verworfen worden, bis es im April 2012 dann so weit war und die erste Ausgabe des Rockabilly Moersquakes stattfand. „Ab dem Vormittag standen klassische amerikanische Automobile quer durch die Innenstadt praktisch Schlange, um auf das Bollwerk-Gelände zu gelangen, und lange vor Einbruch der Dunkelheit tummelte sich eine internationale Mischung von Gästen aus Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich und sogar aus England auf dem Gelände, in der Kneipe und natürlich im großen Saal vor der Bühne“, berichten die Veranstalter.

Eine Neuauflage des Festivals findet am 12. und 13. April statt. Das Veranstalterteam will dieses Jahr noch eine Schüppe drauflegen. Es kam vom „Warm Up“ am Freitagabend ab und besetzte statt dessen beide Abende kurzerhand mit internationalen Namen. Headliner am Freitag sind „Crazy Cavan’n’the Rhythm Rockers“ aus Wales, die bereits seit 1970 aktiv sind und zu den Helden der internationalen Szene gehören. Nicht weniger fulminant soll auch der Samstagabend zu Ende gehen, denn dann steht mit dem britisch-deutschen Projekt „Graham Fenton and The Jungle Tigers“ der Sänger von Matchbox auf der Bühne, einer der wichtigsten Bands des Genres. Auch das restliche Programm des Wochenendes enthält laut Veranstalter mit Bands aus England, der Schweiz, Frankreich, den Niederlanden und Deutschland alles, was derzeit die Säle im Bollwerk 107 zum Kochen bringt.

Gleichzeitig gibt es ab Samstagnachmittag klassische amerikanische Autos und ein feuriges BBQ auf dem Gelände. Los geht die Party am Freitag, 12. April, 20 Uhr, im Saal. Es spielen: The Reno Brothers (Niederlande), Crazy Cavan’n’The Rhythm Rockers (Wales). Am Samstag, 13. April, ab 15 Uhr spielen in der Kneipe Wyatt Christmas Five (D). Der Eintritt ist frei. Ab 18 Uhr treten auf: Earl and The Overtones (Frankreich), Black Raven (D), Royal Flush (Schweiz), Graham Fenton + The Jungle Tigers (England / D).