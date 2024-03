Rock-It-Festival in Moers Die junge Szene präsentiert ihre Musik

Rund 800 Gäste werden beim 16. Rock-It!-Festival erwartet. Einen Vorgeschmack lieferte beim Treffen mit dem Orga-Team der Duisburger Maurice. Er wird in der Kneipe am Freitag auftreten und in seinen Liedern von den alltäglichen Herausforderungen singen. Im letzten Jahr war er noch Gast und fasste den Entschluss, sich erstmals für das Festival zu bewerben. In diesem Jahr ist er dabei. „Zwei Tage lang Musik. Das ist ein schönes Erlebnis“, schwärmte er. Wichtig sei für ihn nicht nur vor Publikum zu spielen, sondern der Austausch mit anderen Akteuren und das Networking. Den Start am Freitag macht die Krefelder Band Crimson Bloom in der Halle.