Rheurdt: Rheurdter Lions lassen Rosen sprechen

Rheurdt Der Erlös des Festes auf dem Tompshof kommt dem Kinderhospiz Balthasar zugute.

Der Leitsatz der Lions "We serve", übersetzt: "Wir dienen", hat eine große Bedeutung für die Damen des Lions Club Rheurdt/Niederrhein. Aus dem Erlös des 15. Rosenfestes wird in diesem Jahr das Kinder- und Jugendhospiz in Olpe unterstützt. Das Fest steht unter dem Motto "Garten-Ambiente-Gaumenfreuden" und findet am 9. Juni, 11 bis 17 Uhr auf dem Tompshof in Neukirchen-Vluyn statt.