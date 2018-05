Rheurdt: Rheurdter Frauen trainieren den Umgang mit Populisten-Parolen

Rheurdt Die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) will helfen, die Sprachlosigkeit zu überwinden. Ein Seminar zeigt, wie ruhig auf Hetzer reagiert werden kann.

Rechtsextreme Hetzer sollen nicht länger sprachlos machen. Damit rechtspopulistische und menschenverachtende Stammtischparolen im Alltag nicht noch mehr Raum bekommen, bietet die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, kfd, im Diözesanverband Münster am 16. Juni ein Argumentationstraining für Frauen im Pfarrheim Geldern an. Darauf weist die Stadtverwaltung in Rheurdt ausdrücklich hin. Titel "Das wird man ja noch mal sagen dürfen". "Es geht darum, ruhig und besonnen zu reagieren, wenn man mit pauschalisierenden, abwertenden und rassistischen Aussagen konfrontiert ist", sagt die kfd-Geschäftsführerin Barbara Issel.