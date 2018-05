Rheurdt: Rheurdt: "Wenn feiern, dann richtig!"

Das Schützenfest in Rheurdt erstreckt sich über vier Tage. Foto: Dirk Neubauer

Rheurdt Pfingstkirmes bietet vier Tage lang ein pralles Programm. Höhepunkt ist der Festzug am Sonntag.

Eigentlich ist der Satz das Motto für die 4. Rheurdter Partynacht im Festzelt am Pfingstsamstag: "Wenn feiern, dann richtig!" Die vier Worte könnten aber auch als Gesamtüberschrift für die am kommenden Wochenende anstehende Rheurdter Pfingstkirmes genommen werden. Die Verein Gemeinschaft Rheurdt wird dafür sorgen, dass auch dieses Pfingstfest für alle Beteiligten zu einem Erlebnis wird.

Los geht es am Freitag, 18. Mai. Um 18.30 Uhr wird Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen die Pfingstkirmes eröffnen. Während Kinder Freifahrten auf den Karussells genießen, wird das Zelt geschmückt. Um 20 Uhr startet der Bürgerabend mit DJ Lasse.

Wer über die heißen Beats die Uhrzeit vergisst, wird spätestens um 6 Uhr durch den Spielmannszug der FF Rheurdt an den Sonnenaufgang erinnert: Wecken! Am Nachmittag tritt die St. Nikolaus Bruderschaft auf dem Marktplatz an (14.30 Uhr). Dann werden zunächst die Majestäten samt Hofstaat abgeholt. Umtrunk, Fahnenschwenken und Böllerschießen gehören fest dazu. Dann werden die St. Johannes Bruderschaft Kengen und die Pfadfinder abgeholt.