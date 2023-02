Löscheinheit Schaephuysen Eine feste Größe im Schaephuysener Dorfleben

Insgesamt 81 Menschen engagieren sich in Schaephuysen für und rund um die Feuerwehr – Tendenz weiter steigend. Gut die Hälfte ist im Einsatzdienst tätig, die andere Hälfte gliedert sich in die Kinder- und Jugendabteilungen, die Unterstützungsabteilung sowie die Ehrenabteilung. Sie alle standen bei der Jahreshauptversammlung der Löscheinheit Schaephuysen im Mittelpunkt. Das Jahr 2022 war das erste, welches vor dem Hintergrund der zuvor zwei Jahre lang geltenden Corona-Maßnahmen, wieder regulär verlaufen sei. Dennoch brachte es auch besondere Herausforderungen mit sich. Darauf gingen auch Bürgermeister Dirk Ketelaers und Wehrleiter Markus Gehrmann ein. Sie zielten damit unter anderem ab auf die Ende 2022 drohende Energiemangellage, mit der sich die Feuerwehr rasch arrangieren musste. „Ich bin stolz darauf, in Rheurdt und in Schaephuysen jeweils eine solch leistungsstarke Einheit zu haben“, dankte Ketelaers den Kameraden und Kameradinnen. Markus Gehrmann schlioss sich an. „Wir haben viele Aufgaben und das Spektrum wird Jahr für Jahr breiter - aber ich sehe immer wieder, dass wir mit unserem Ausbildungsstand all dem gewachsen sind“, sagte er.