Nach tödlichem Unfall in Rheurdt Was das Gutachten über den Unfallhergang sagt

Die Straße Lind in Rheurdt-Schaephuysen, direkt an der Grenze zum Kempener Stadtteil Tönisberg: Drei Menschen sind dort an einem Montagnachmittag Ende Oktober bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ein 47 Jahre alter Mann aus Geldern, der am Steuer saß, seine einjährige Tochter und sein drei Jahre alter Sohn starben noch am Unfallort. Ein 26 Jahre alter Beifahrer überlebte schwer verletzt. Jetzt steht offiziell fest, wie es zu dem Unglück kommen konnte: Der Fahrer des hochmotorisierten Audi A6 war schnell – wie zu schnell – unterwegs.