Gemeindeentwicklung in Rheurdt Was auf dem alten Netto-Gelände entstehen soll

Geplant ist ein Wohnhaus mit drei Vollgeschossen und einem „Nicht-Vollgeschoss“ mit Satteldach und einer Traufhöhe von 13,90 Metern. Eine solche Gebäudehöhe sei in der Rheurdter Politik in der Vergangenheit „sehr kritisch“ gesehen worden, sagte der Bürgermeister. Allerdings gebe es in der Nachbarschaft ähnlich hohe Häuser. „Das ist kein außergewöhnlicher Bau, kein Hochhaus“, sagte Dirk Ketelaers. Dennoch seien solche Häuser eher selten an der Hauptstraße Rheurdts zu finden.