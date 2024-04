Kreativität in Rheinberg Der Mann mit den tausend Ideen

In seinem Kopf jagt eine Idee die nächste. Henrik Höfer kann seine Kreativität kaum bändigen – und das will er auch gar nicht. Ganz im Gegenteil: Um möglichst viel davon in die Tat umzusetzen, lässt er sein Studium zum Design-Ingenieur Mode an der Universität in Mönchengladbach ruhen, bevor er das abschließende Praxissemester und die Bachelorarbeit angeht. Wenn überhaupt, denn mit „Ungebügelt“ hat Höfer längst ein eigenes Label, verkauft über seinen Onlineshop (www.ungebuegelt.com) selbst entwickelte und handgenähte Mode. „Klamotten entwerfen ist einfach mein Ding“, erklärt Höfer, der in seinem Atelier im westfälischen Heiden über Siebdruck- Stick- und Industrienähmaschinen verfügt.