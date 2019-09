Rennatmosphäre in Moers: Von tollkühnen Kindern in Seifenkisten.

Moers Formel 1-Feeling mit Fachsimpeleien im Fahrerlager und vielen Zuschauern – so präsentierte sich das Seifenkistenrennen im Freizeitpark.

Die Rennstrecke war bestens präpariert. Rund 40 Fahrerinnen und Fahrer im Alter von acht bis 18 Jahre sorgten am gestrigen, von der Sonne verwöhnten Sonntag für Nervenkitzel. Die Rennstrecke im Freizeitpark zog sie alle an. Das Publikum feuerte lautstark an, wenn die flotten Seifenkisten vorbei sausten.

Carlos kennt die Spielregeln beim Start. „In der Startphase darf ich nicht lenken, nicht bremsen“, so der Neunjährige. Sekunden später zeigt er ein zufriedenes Gesicht. Gewonnen ! Er hat in diesem Lauf den Konkurrenten abgehängt und als erster das Ziel in guter Zeit erreicht. Ähnlich Semih Koc von der Eichendorff-Schule. Erstmals ist er dabei. „Wir sind beide sehr aufgeregt“, verrät sein Vater Suat. Bevor es allerdings an den Start geht, durchlaufen die jungen Rennfahrer eine strenge Kontrolle bei der Dekra, wie Thomas Wiedwald erklärt: „Wichtig ist die Prüfung von Bremsen und Lenkung. Zwei Kisten mussten wir schon rausnehmen und stilllegen“, so Wiedwald von der Moerser Dekra. Sicherheit hat oberste Priorität.

Bis zum zwölften Lebensjahr startet der Teilnehmer in der Rennkiste. „Danach geht die Seniorenklasse in Liegekisten an den Start“, so Wettendorf. Fachsimpeleien der Eltern bestimmen die Gespräche an den jeweiligen Infoständen. Dass Seifenkisten auch Schulprojekte bestimmen, erlebten die Fünft- und Sechstklässler vom Moerser Adolfinum, die ihren schnittigen Flitzern mit Teilen aus dem 3D-Drucker formten. „Dabei geht es um coole und beeindruckende Outfits, um den Gegner von Anfang an einzuschüchtern“, so die Lehrer Maja Stolte und Lars Heiming, die das Team begleiteten. Die zweispurige Rennstrecke mit zwei kleineren Hügeln inklusive S-Kurve sorgten für Spaß pur. Spannende Rennen in der Kategorie Fun-Cup bestimmten den Vormittag. Der Moerser Speed-Cup folgte. Erst am Abend standen die Sieger fest, die wir Morgen nachreichen.