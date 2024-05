Zeugensuche in Moers Reifenstecher beschädigen vier Autos

An mindestens vier Fahrzeugen sind in Moers Reifen zerstochen worden. Wie die Polizei berichtete, ereigneten sich die Taten am Montag, 27. Mai, zwischen 16.10 und 19.40 Uhr. Zu den beschädigten Fahrzeugen gehören ein Sprinter, ein Lastwagen und zwei Pkw. Die Fahrzeuge standen an der Hourtenhhofstraße.