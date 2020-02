Renommierter Chor besucht Moers : Gospelkonzert auf hohem Niveau

Moers Der renommierte „Reflex Gospel Choir“ besuchte die „Joyful Voices“ in Moers.

Bereits zum vierten Mal nach 2003, 2008 und 2013 besuchte am Mittwoch zum Start seiner fünftägigen „Gospel Celebration Tour“ durch Deutschland und die Niederlande der renommierte „Reflex Gospel Choir“ aus Oslo die „Joyful Voices“ in der Grafenstadt. Beide Chöre erwartete nicht nur eine in Parkett und Empore total ausverkaufte Stadtkirche, sondern auch ein äußerst gut aufgelegtes und mitgehendes Publikum dazu. Ein langanhaltender Schlussapplaus war dann auch der zu Recht verdiente Chöre Lohn.

Da sich beide Chorleiter, Ernst Ickler von „Joyful Voices“ und Martin Alfsen von „Reflex“, inzwischen gut kennen und schätzen, standen beide Formationen im Finale unter dem Dirigat von Alfsen gemeinsam auf der Bühne – beim Schlusssong sogar acapella singend im gesamten Kirchenraum verteilt. Gänsehaut stellte sich ein, als sie sich mit „Give us Peace“ in dieser Aufstellung vom Publikum verabschiedeten. Doch auch die zuvor gemeinsam eingesungenen Lieder „Hope of Heaven“ und „Gospel Celebration“ berührten die Herzen der Zuhörer gleichermaßen.

Den Auftakt des Abends gestaltete der 32-köpfige Gospelchor aus Moers begleitet von deren Band mit Keyboard, Bass, Gitarre und Schlagzeug. Ob mit Power im Rap-Style („There’s Power in his Name“) oder einer ruhigen Ballade („Bridge Over Troubled Water”) oder einem klassischen Gospel („Operator“) oder einfach nur rockig („You Are the Rock“ – einer „Reflex“-Komposition übrigens), der Beitrag von „Joyful Voices“ war mehr als nur ein „Vorprogramm“ (Ickler) von „Reflex“. Dennoch hört man schnell heraus, dass „Reflex“ zu den Top-Gospelchören Europas gezählt wird. Diesmal trat die Gruppe in zehner Besetzung und dreiköpfiger Band an. Bis zum nächsten Wiedersehen und –hören heißt es jetzt warten auf ihr dann fünftes Gastspiel irgendwann in Moers.