Referent für Erwachsenenbildung in Moers Ein Leben für Gerechtigkeit und Frieden

In den 24 Jahren in der Erwachsenenbildung des Neuen Evangelischen Forums Kirchenkreis Moers hat Hinrich Kley-Olsen nicht nur eine Menge Veranstaltungen zu den Themen Bewahrung der Schöpfung, Frieden und Gerechtigkeit organisiert, sondern auch langjährige Veranstaltungsformate aufgebaut. In Anlehnung an das politische Nachtgebet von Dorothee Sölle gestaltete er zusammen mit anderen, etwa dem damaligen Industriepfarrer Jürgen Widera, das monatliche politische Abendgebet in der Evangelischen Stadtkirche Moers.