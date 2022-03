Lesung in Moers : Reden über Alltagsrassismus und Antisemitismus

Burak Yilmaz las in Moers aus seinem Buch „Ehrensache – Kampf gegen Judenhass“. RP-Foto: nop Foto: Norbert Prümen

Moers Pädagoge, Autor und Bundesverdienstkreuzträger Burak Yilmaz hat auf einer deutschlandweiten Lesereise Halt in Moers gemacht.

Von Ulrike Rauhut

Antisemitismus, Rassismus und Vorurteile – sind dies Themen aus der Mitte der Gesellschaft? Was haben sie mit jedem einzelnen zu tun? Wo und wie verstecken sie sich und vergiften das gesellschaftliche Klima? Und was kann jede und jeder einzelne dagegen tun? Diese Fragen stellte der Pädagoge und Autor Burak Yilmaz den Zuhörern am Donnerstagabend in Moers und regte damit zum Nachdenken an.

Das Buch des 35-jährigen Duisburgers „Ehrensache – Kampf gegen Judenhass“ ist im September 2021 bei Suhrkamp erschienen. In ganz Deutschland ist er zu Lesungen eingeladen, möchte mit den Menschen ins Gespräch kommen, möchte für das Thema sensibilisieren.

Bereits im vergangenen Jahr war Yilmaz im Schlosstheater zu Gast und leitete einen Anti-Rassismus-Workshop. Er arbeitet unter anderem mit Theaterpädagogik, um ein schärferes Bewusstsein zu vermitteln. Seit mehr als zehn Jahren engagiert er sich in dieser Bildungsarbeit, ist unterwegs in Schulen und Gefängnissen, leitet Fortbildungen und Diskussionsrunden. Für sein Engagement wurde er 2018 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Wie alles angefangen hat in einem Jugendzentrum im Duisburger Stadtteil Obermarxloh, das erfuhren die Besucher am Donnerstag bei der Lesung. Er hatte dort nach dem Abitur und einer Auszeit auf dem Jakobsweg begonnen zu arbeiten. Er konnte einem Gespräch zwischen einigen Jungs lauschen, in dem sie paradoxerweise damit prahlten, zu Hause verprügelt zu werden. Sie hatten Sätze gelernt wie „Wenn man Jungs nicht schlägt, werden sie Mädchen“.

Yilmaz beobachtete, wie diese Jungs sich auch untereinander prügelten, wie sie zu Hause unter der Gewalt der Väter klein und gehorsam, nach außen aber groß und laut sein mussten. Er erkannte Denkmuster dieser falsch verstandenen Ehre und Männlichkeit, bei der „Alpha“ gegen „Opfer“ steht und bei dem mit dieser schwachen Seite, die man bekämpfen muss auch Frauen, Homosexuelle und Juden assoziiert werden. Insbesondere der Judenhass schien tief verwurzelt in vielen muslimischen Familien. Er erschrak, als er erfuhr, dass muslimische Jugendliche systematisch ausgeschlossen werden aus der deutschen Erinnerungskultur. Es gab eine Ausschwitzfahrt an einer Schule, doch die Muslime durften nicht mitfahren, wohl aus Angst, dass sie respektlos reagieren könnten. Yilmaz organisierte daraufhin ab 2012 eigene Fahrten nach Auschwitz. Danach entwickelte er mit den Jugendlichen ein Theaterstück, in dem herausgearbeitet wurde, woher der Hass kommt. Mit diesem Stück ging es drei Jahre lang auf Tour durch ganz Deutschland.

Neue Herausforderungen ergaben sich dann 2015 mit den Geflüchteten, die in großer Zahl auch in Duisburg ankamen. Sie wussten zum größten Teil gar nichts vom Holocaust und der Rolle Deutschlands und so gab Yilmaz in entsprechenden Workshops Aufklärung und Nachhilfe. Immer wieder musste er erschreckt feststellen, dass sich Menschen aus Ländern, die sich als feindselig empfinden, auf ein gemeinsames Feindbild festlegen: die Juden. Diesen Antisemitismus, verbunden mit Ängsten, Vorurteilen oder Verschwörungserzählungen entdeckte Yilmaz immer wieder, auch in der Mitte der Gesellschaft. Deshalb plädiert er dafür, darüber zu reden und wird nicht müde darüber aufzuklären.

Auch bei der Lesung wurden viele Menschen nachdenklich und äußerten ihre Gedanken in den Diskussionsrunden zwischen den Leseabschnitten. Ob das Thema nicht weit weg sei vom eigenen Umfeld, ob es bei all dem Negativen überhaupt Hoffnung gebe, auf andere einzuwirken, wurde gefragt. Yilmaz verwies auf die Notwendigkeit, bei sich selbst anzufangen und auch staatliche und gesellschaftliche Strukturen zu hinterfragen. So erzählte er von alltäglichen Diskriminierungen als junger Mann mit einem orientalischen Erscheinungsbild. Und fragte, wie es sein könne, dass unter Polizisten rechtsextreme Chatgruppen existieren. Burak Yilmaz möchte mit seinem Buch einen Beitrag leisten, dem alltäglichen Rassismus und Antisemitismus entgegen zu treten.