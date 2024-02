Vorfall in der RB 31 in Moers Fahrgast erhält Kopfschlag im Zug

Ein Mann aus Xanten, 60 Jahre alt, stieg am Sonntag, 17. Dezember gegen 16.10 Uhr im Duisburger Hauptbahnhof in den Zug Richtung Xanten. Schon im Bahnhof in Duisburg hatte er sich mit zwei Jugendlichen gestritten. Im Zug saß der 60-Jährige mit ihnen zusammen, bis diese dann in Moers gegen 16.40 Uhr aus dem Zug stiegen.