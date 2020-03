Kommentar : Kleinkariertes Silicon Moers

Rat der Stadt tagt im Ratssaal im Rathaus. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Wir leben angeblich in Silicon Moers, der Stadt der Open Data, der Smart City, in der die Zukunft schon heute gestern ist, oder so. Und hier soll es nicht möglich sein, Ratssitzungen im Internet zu streamen?

Wie kleinkariert und gestrig! Datenschutzprobleme? Es gibt genug Beispiele, dass sie zu lösen sind. Die Leitungen geben nicht genug her? Die Enni, unser Tausendsassa, weiß bestimmt eine Lösung. Es kostet Geld? Ja, aber es geht um überschaubare Beträge. Woran es in Moers zu hapern scheint, ist der Wille, das Rats-Livestream zu installieren. Die gute Nachricht ist: Auf Dauer wird sich die Stadt nicht dagegen wehren können. Kommt Zeit, kommt Livestream, irgendwann.

Josef

Pogorzalek