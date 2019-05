Rathaus in Moers: Der mobile Bürgerservice wird gut angenommen.

Mobiler Bürgerservice der Stadt Moers in der Sparkasse Repelen: Tanja Liesen beim Einlesen von Ausweisen am Rechner. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

MOers Die Stadt zieht eine positive Zwischenbilanz nach einem halben Jahr. Die Auslastung liegt im Schnitt bei 92 Prozent.

Eines steht nach einem halben Jahr „Mobiler Bürgerservice“ fest: Über zu wenig Arbeit können sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht beschweren. Die durchschnittliche Auslastung lag bei 92 Prozent. Vor allem in Repelen und Kapellen war in den ersten Monaten sehr viel los (98 beziehungsweise 97 Prozent). Mehr „Luft“ gab es in Scherpenberg (85 Prozent).

Am 2. November 2018 startete das Projekt. An fünf Vormittagen werden nach Terminvereinbarung in fünf Ortsteilen fast alle Dienstleistungen angeboten. Kooperationspartner sind drei Zweigstellen der Sparkasse am Niederrhein (Repelen, Meerbeck, Kapellen), das Awo-Seniorenzentrum Schwafheim und die Evangelische Kirchengemeinde Scherpenberg. Vor allem Ältere nutzen das Angebot. Von jeweils neun bis 12.30 Uhr können beispielsweise Ausweise, Pässe und Führungszeugnisse beantragt, der Wohnsitz geändert oder Meldebescheinigungen ausgestellt werden. Auch einige Leistungen des Kreises Wesel werden vor Ort bearbeitet. Dazu gehören unter anderem der Führerschein-Umtausch, die Wiedererteilung der Fahrerlaubnis oder Schwerbehindertenangelegenheiten.