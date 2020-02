Bürger können abstimmen : Moerser Rathaus – das schönste in NRW?

Von Gebäuderückseite aus ist der Ratssaal mit hohen Fenstern zu erkennen. Foto: Josef Pogorzalek

Moers Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat Nutzer sozialer Netzwerke dazu aufgerufen, Vorschläge einzureichen. 74 Verwaltungssitze stehen zur Auswahl. Auch die Grafenstadt ist dabei.

Gesucht wird das schönste Rathaus in Nordrhein-Westfalen, und – es könnte in Moers stehen. Mit einem Video von Ministerin Ina Scharrenbach hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung Nutzer sozialer Netzwerke im September dazu aufgerufen, ihre Vorschläge einzureichen. Bis zum 31. Oktober hatten die Bürger Zeit, ihre Favoriten zu nennen. 74 Rathäuser stehen jetzt zur Auswahl, darunter zum Beispiel die Verwaltungssitze in Aachen, Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Kaarst, Krefeld, Essen, Mönchengladbach, Ratingen, Remscheid – und das der Grafenstadt.

Das Gewinner-Rathaus wird am 28. März auf einem Heimat-Kongress des Ministeriums ausgezeichnet. Mit der Initiative soll die ehrenamtliche Arbeit in der Kommunalpolitik, die demokratischen Institutionen auf lokaler Ebene und durch die Architektur der Rathäuser auch das historisch-kulturelle Erbe des Landes gewürdigt werden. Denn: Rathäuser, heißt es, seien die Heimat der Demokratie vor Ort. Sie seien die wichtigsten Zentren der Demokratie in unseren Städten und Gemeinden. Der Wettbewerb solle sie in den Mittelpunkt rücken.

INFO Mitmachen und abstimmen Abstimmen 74 Vorschläge wurden in den sozialen Medien unter dem Hashtag #schönstesrathausinnrw abgegeben. Moerser – und Moers-„Fans“ – können unter www.nrw/schoenstesrathaus das schönste Rathaus mitbestimmen und voten. Dabei gilt: Jeder hat nur eine Stimme. Das Rathaus mit den meisten Stimmen gewinnt. Mitverfolgen Mitverfolgt werden kann der Wettbewerb über die Kanäle des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube oder unter dem Hashtag #schönstesrathausinnrw. Das Gewinner-Rathaus wird am 28. März auf dem Heimat-Kongress von Ministerin Ina Scharrenbach ausgezeichnet.

In den vergangenen Wochen hat das Ministerium deshalb die Oberbürgermeister, Bürgermeister und kommunalen Vertreter gebeten, ihr Rathaus vorzustellen. Vom 5. Dezember bis zum 19. Februar wurde täglich ein Rathaus-Video über die Kanäle des Ministeriums in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Das Moerser Ratshaus stellt Bürgermeister Christoph Fleischhauer vor.

„Unser Rathaus ist das schönste in Nordrhein-Westfalen, weil es gelungen ist, den sanierten Altbau aus dem Jahr 1954 mit dem architektonisch ansprechenden Neubau zu verbinden“, erklärt der Verwaltungschef im Video. „Von der historischen Wall- und Grabenanlage aus gibt es einen einmaligen Blick auf das Gebäudeensemble. Der Ratssaal repräsentiert mit seiner transparenten Architektur und den Wappen der Partnerstädte die Weltoffenheit der Stadt Moers. Der lichtdurchflutete Wartebereich des Bürgerservice ist, ebenso wie das gesamt Rathaus, barrierefrei zu erreichen. All dies sind die Gründe, weshalb sich die 550 Mitarbeiter, aber auch die Bürger unserer Stadt im Rathaus wohlfühlen.“

Heute ist das so. Damals wurde über die Sanierung und den Neubau der Moerser Verwaltungszentrale viel diskutiert – und auch leidenschaftlich gestritten. Das Alte Rathaus hatte seinerzeit die gleichen Schwachstellen wie viele öffentliche Gebäude in Deutschland auch: Sanierungsstau, verbaute Gefahrstoffe, Probleme mit Arbeitsplatzrichtlinien und Barrierefreiheit, zu hoher Energieverbrauch, veralteter Brandschutz, das waren die Schlagworte.

Mit den Stimmen von SPD, Grünen, FDP und (damals) FBG beschloss der Moerser Stadtrat 2009 ein neues Rathaus und ein neues Büchereigebäude zu bauen. Ursprünglich standen die Varianten „Neubau an der Mühlenstraße bei Abriss aller alten Gebäude“, „Sanierung des Alten Rathauses kombiniert mit einem Neubau“ und „Sanierung aller Altgebäude“ zur Debatte. Die Komplettsanierung erschien am kostspieligsten. Am Ende entschied man sich für die Variante zwei. Unter Einbeziehung der „Taskforce NRW“ der Landesregierung wurde die Realisierung im Rahmen eines sogenannten PPP-Modells empfohlen, also einer öffentlich-privaten Partnerschaft.

Offen und hell: der Bürgerservice-Wartebereich. Foto: Dieker, Klaus (kdi)