In Moers wird es noch in diesem Jahr einen verkaufsoffenen Sonntag am 15. Dezember geben. Das hat der Stadtrat auf Antrag des Stadtmarketings am Mittwoch so entschieden. In der von der CDU beantragten namentlichen Abstimmung stimmten 31 Ratsmitglieder dafür und 17 dagegen; zwei enthielten sich.